W wyniku wieczornego ataku na dzielnicę mieszkaniową śmierć poniosło siedem osób, a 13 doznało obrażeń – poinformowała Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych na Facebooku. https://tinyurl.com/yr5cszzy

Wcześniej informowano o sześciu zabitych. W czwartek nad ranem doszło do kolejnych ataków na Charków. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba podkreślił na Twitterze po środowym ataku, że Rosja wciąż zabija ludzi w centrum Europy i zaapelował do świata o jak największą pomoc wojskową, gdyż jest to jedyny sposób, by powstrzymać Rosję.