Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) nie cieszy się reputacją szybkiego rozwiązywania zabójstw politycznych lub mówienia prawdy - wskazał serwis. "Morderstwa i usiłowania zabójstwa prominentnych przeciwników Kremla pozostały nierozwiązane (...) nawet po dziesięcioleciach. W sprawie niemal śmiertelnego otrucia opozycyjnego polityka Aleksieja Nawalnego w sierpniu 2020 roku nie wszczęto nawet śledztwa. Ale sprawa Duginy została rzekomo rozwiązana w mniej niż 36 godzin" - zauważyło Radio Swoboda.

Wedle FSB, ukraińska agentka Natalia Wowk dostała się do Rosji samochodem wraz ze swoją 12-letnią córką, po czym wynajęła mieszkanie w Moskwie w tym samym budynku, w którym mieszkała 29-letnia Dugina. Wowk miała ją śledzić tygodniami, aż podłożyła śmiercionośną bombę, po czym uciekła do Estonii tym samym samochodem, którym wjechała do Rosji.

"Wersja FSB rodzi kilka potencjalnie kłopotliwych pytań"

"Wersja FSB rodzi kilka potencjalnie kłopotliwych pytań. Jak ukraińska agentka mogła z powodzeniem dostać się do Rosji i z niej wyjechać w czasie, gdy straż graniczna podobno dokładnie sprawdza każdego Ukraińca, w tym przeszukuje telefony? Dlaczego Ukraina miałaby celować w Duginów, których wpływy wielu uważało zarówno za przesadzone, jak i zanikające, skoro w Rosji są głośniejsi zwolennicy wojny?" - zapytało Radio Swoboda.

Jak napisano, brak twardych dowodów i "oszałamiająca" szybkość śledztwa, skłaniają niektórych obserwatorów do spekulacji, że atak może być oznaką walk wewnątrz rosyjskiej elity. Najprawdopodobniej walka między +rozjemcami+, którzy nalegają na zakończenie wojny, a zwolennikami używania siły, do których należy Dugin (...) nasiliła się - powiedział Radiu Swoboda Wiktor Nebożenko, komentator polityczny z Kijowa.

Nebożenko stwierdził, że osoby dążące do porozumienia z Zachodem, mogły próbować usunąć Dugina, aby wzmocnić swoją pozycję. Z kolei Andriej Piontkowski, rosyjski analityk i krytyk Kremla, nazwał zamordowanie Duginy "ostrzeżeniem" rosyjskich służb bezpieczeństwa dla jej ojca za jego krytykę Putina. Piontkowski opisał twierdzenie FSB, że Wowk zabiła Duginę jako monstrualne w swojej samoobjawiającej się głupocie.

Aleksander Dugin jest skrajnie prawicowym rosyjskim ideologiem, który pomógł "zasiać ziarno inwazji Rosji na Ukrainę". Dugin chętnie opowiada się za przemocą. W 2014 roku powiedział m.in., że "Ukraińców trzeba mordować, mordować i mordować". (