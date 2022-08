Policyjna jednostka ds. zwalczania ekstremizmu i terroryzmu (PTAZ) prowadzi śledztwo w sprawie próby podpalenia przedszkola w dzielnicy Lausen-Gruenau w Lipsku w niemieckiej Saksonii. Jak poinformował we wtorek saksoński Urząd Policji Kryminalnej, nieustaleni sprawcy uszkodzili w weekend drzwi wejściowe do przedszkola za pomocą środka zapalającego. Nie doszło do wybuchu ognia – dodaje portal Mitteldeutscher Rundfunk (MDR).

W czasie ataku w budynku przedszkola nikogo nie było. Ponieważ pod opieką placówki znajdują się dzieci uchodźców z Ukrainy, nie można wykluczyć, że atak był motywowany politycznie – dodaje MDR. Urząd Policji Kryminalnej próbuje teraz ustalić, czy zdarzenie to jest związane z próbą poważnego podpalenia w mieszkaniu komunalnym w Lipsku, które miało miejsce w sobotę wieczorem. W wyniku tego zdarzenia w budynku wybuchł pożar, ale nikt nie został ranny. Protesty w Lipsku W odpowiedzi na próby podpaleń, w poniedziałku wieczorem w Lipsku około 1300 osób protestowało przeciwko przemocy prawicowych ekstremistów.