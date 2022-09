Rosja przetrwa i będzie się pomyślnie rozwijać, jeśli - raczej kiedy - P (Putin - PAP) upadnie. Im szybciej, tym lepiej. Tak więc zbrojenie Ukrainy to pomoc Rosji w wyzwoleniu się - napisał na Twitterze Kozyriew

"Inwazja przyspieszyła proces rozłamu Rosji"

Do swojego wpisu załączył link do zamieszczonego na stronie think tanku Atlantic Council tekstu amerykańskiego analityka Janusza Bugajskiego. Autor przekonuje w nim, że Rosja jako państwo może nie przetrwać katastrofalnej decyzji Putina o inwazji na Ukrainę.

Bugajski zaznacza, że inwazja na Ukrainę przyspieszyła proces "rozłamu państwa" i zaostrzyła liczne problemy społeczne, gospodarcze i demograficzne. Szczególną uwagę zwraca na teoretycznie federacyjny, faktycznie "neoimperialny" ustrój tego państwa. Według Bugajskiego Rosji grozi załamanie kontroli władz centralnych, wzrost tendencji separatystycznych w etnicznie nierosyjskich częściach kraju, a także wybuchy regionalnych, wewnętrznych konfliktów.