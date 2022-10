""Zła wiadomość: wrócicie do domu w worku. Dobra: rodzina dostanie Ładę. Ale możecie też oddać się w niewolę. To wasz wybór" - takie przesłanie do Rosjan nagrała Państwowa Służba Graniczna Ukrainy" - czytamy na TT telewizji Biełsat. Do tweeta dołączono nagranie ze Służbą Graniczną Ukrainy.

"Wasz "siedzący w bunkrze lider" ogłosił "utylizację", wybaczcie - "mobilizację". 60 tys. waszych rodaków skutecznie użyźnia ukraińskie czarnoziemy" - mówi jeden z Ukraińców.