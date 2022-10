Jak relacjonował gubernator, 10 wrogich dronów skierowano w stronę regionu wołyńskiego na północnym zachodzie kraju, osiem kolejnych zmierzało w kierunku Iwankowa w obwodzie kijowskim, a cztery zaobserwowano na Żytomierszczyźnie. Bezzałogowce miały być widziane również w Odessie i w okolicach Mikołajowa, na południu Ukrainy.

Rosja przerzuciła na lotnisko w Łunińcu na południu Białorusi co najmniej 20 irańskich dronów Shahed-136; oznacza to, że możliwe są ataki przy pomocy tych maszyn w środkowej i zachodniej części Ukrainy - ostrzegło w piątek ukraińskie Regionalne Dowództwo Sił Obrony Terytorialnej "Zachód". "Należy zauważyć, że od Łunińca do granicy z obwodem rówieńskim na Ukrainie jest tylko 55 kilometrów" - podkreśliło wówczas dowództwo w komunikacie na Facebooku. Jak dodano, informacje o rozmieszczeniu dronów zostały uzyskane ze źródeł na Białorusi.

Przedstawiciel ukraińskiego Sztabu Generalnego generał Ołeksij Hromow oznajmił w czwartek, że rosyjskie wojska użyły dotąd 86 irańskich bezzałogowców Shahed-136, z czego 60 proc. zostało już zniszczonych przez siły ukraińskie. Shahed-131 i Shahed-136 to bojowe drony-kamikadze o zasięgu 2,5 tys. kilometrów, wykorzystywane przez najeźdźców na Ukrainie. 26 sierpnia agencja AP powiadomiła, że Teheran przekazał Moskwie "setki dronów", decydując się na ten ruch mimo ostrzeżeń ze strony Waszyngtonu.

Gen. Zależny: Zestrzeliliśmy 41 z 75 rakiet

Od rana w poniedziałek Rosja wystrzeliła w cele na Ukrainie 75 rakiet, 41 z nich zestrzeliła obrona powietrzna – powiadomił naczelny dowódca ukraińskich sił zbrojnych gen. Wałerij Załużny. Atak wroga trwa - zaznaczył wojskowy. "Państwo-terrorysta Federacja Rosyjska przeprowadza zmasowane ataki rakietowe i lotnicze na terytorium Ukrainy, stosuje bezzałogowce uderzeniowe" - powiadomił Załużny w Telegramie. "Wrogi atak trwa" - zaznaczył wojskowy. Dodał, że siły zbrojne Ukrainy robią wszystko, co możliwe, by chronić obywateli.

W poniedziałek doszło do zmasowanego rosyjskiego ataku rakietowego na szereg miast w większości regionów Ukrainy. Pociski uderzyły m.in. w centrum Kijowa, w Zaporoże oraz w miasta obwodów dniepropietrowskiego i mikołajowskiego. Według wstępnych doniesień tylko w stolicy zginęło osiem osób, a 24 zostały ranne. Regionalne władze na zachodzie kraju, we Lwowie, Tarnopolu i Chmielnickim, powiadomiły o uruchomieniu systemów obrony przeciwrakietowej i o wybuchach. arch.