Lider niemieckiej partii SPD Lars Klingbeil przyznał się do kilku błędnych decyzji, jakie jego partia podjęła w polityce wobec Rosji w ostatnich dekadach. "W poszukiwaniu wspólnej płaszczyzny często przeoczyliśmy to, co nas dzieli. To był błąd" - przyznał. "Nasze bezpieczeństwo musi funkcjonować bez Rosji" - dodał.

Po zakończeniu zimnej wojny, powiedział polityk, SPD wierzyła, że stosunki z Rosją będą po prostu coraz lepsze. To doprowadziło do błędów w naszych kontaktach z Rosją - powiedział we wtorek wieczorem na imprezie dyskusyjnej swojej partii w Berlinie Klingbeil, cytowany przez telewizję ARD.

Klingbeil opowiedział się za zasadniczą zmianą stanowiska wobec Rosji. Stwierdzenie, że bezpieczeństwo i stabilność w Europie może istnieć tylko z Rosją, a nie przeciwko niej, nie jest już aktualne - powiedział lider SPD. Rosja pożegnała się z systemem wspólnego bezpieczeństwa i wspólnym porządkiem wartości. Nasze bezpieczeństwo musi funkcjonować bez Rosji.

Paweł Auguff