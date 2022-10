Petraeus podkreślał w wystąpieniu, że "Ukraińcy są na swojej ziemi", "wiedzą, za co się biją" i nawet jeśli potrzebują odpoczynku w czasie walk, to "mogą zwrócić się do swoich". Tak więc - dodał - "zima będzie różna dla Ukraińców i dla Rosjan". Wyraził oczekiwanie, że armia ukraińska przeprowadzi skuteczne ofensywy i będzie wyzwalać swoje terytoria.

Reklama

Ukraińska ofensywa

Nie sądzę, by wojska ukraińskie spowolniły ofensywnę operacyjną z nadejściem zimy. Logistyka Rosjan jest bardzo słaba, mosty są zniszczone, podobnie jak drogi kolejowe (...). Logistyka Rosjan jest odepchnięta na około 70 km od frontu - powiedział Petraeus. Podkreślał też, że ludność "nienawidzi" okupanta i "ludzie stawiają opór, pomimo wszystkich barbarzyńskich procedur filtracyjnych".

Generał wyraził przekonanie, że gwarancją bezpieczeństwa Ukrainy powinna być droga tego kraju do NATO. W przeszłości liczyliśmy się z uczuciami Putina i nie doprowadziło to do niczego dobrego. Teraz nie będziemy na to zwracać uwagi - powiedział Petraeus.