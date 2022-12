Przypomina, że z Polski zostało wydalonych "45 rosyjskich funkcjonariuszy, którzy pracowali oficjalnie w dyplomacji, ale prowadzili działalność wywiadowczą przeciwko Polsce".

Strona rosyjska i ich proxy, czyli służby białoruskie, są aktywne, ale to nie umyka uwadze polskiego kontrwywiadu – zapewnia.

Dodaje, że "rosyjskie służby realizują działania, które są częścią polityki Kremla".

Rosja jest agresywna i wroga wobec Polski. I to się nie zmieni. Służby rosyjskie są aktywne i działają. Choć reakcja Polski i naszych sojuszników w postaci wydalenia dużej liczby rosyjskich szpiegów z Europy, osłabia rosyjskie możliwości wywiadowcze, to nie ma się co łudzić – Rosja pozostanie aktywna - podkreśla Żaryn.