Niezależnie od wyniku wojny, Rosjanie najprawdopodobniej będą mieli podobne ambicje, dlatego zagrożenie pozostanie - powiedział Bauer na konferencji prasowej. Zaznaczył, że choć rosyjskie jednostki i sprzęt zostały poważnie nadszarpnięte przez wojnę, to Moskwa będzie próbowała odbudować, a nawet wzmocnić swój potencjał wojskowy.

Reklama

"Rosjanie odtworzą to, co mieli"

Ogólne przekonanie jest takie, że Rosjanie odtworzą to, co mieli, wyciągną wnioski z tego konfliktu i spróbują poprawić to, co mieli – ocenił szef głównego organu wojskowego NATO.

Z kolei generał Christopher Cavoli, Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych w Europie (SACEUR), na tej samej konferencji prasowej był pytany o ewentualne konsekwencje dostaw czołgów Leopard dla Ukrainy. Czy jesteśmy w stanie poradzić sobie z ryzykiem? Tak, absolutnie. Uważam, że możemy sobie poradzić z ryzykiem - odpowiedział amerykański oficer.

Reklama

Z Brukseli Artur Ciechanowicz