Pierwsi niemieccy żołnierze przygotowujący rozmieszczenie trzech jednostek ogniowych systemu przeciwrakietowego Patriot są już w Polsce. W sumie zza Odry do końca miesiąca powinno do nas trafić ich minimum 150. To oznacza, że liczba wojskowych z krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego stacjonujących nad Wisłą dobije do 12 tys. Co ważne, chodzi o takich, którzy przyjechali na co najmniej kilka miesięcy, a jeśli spojrzymy chociażby na batalionową grupę bojową w Orzyszu funkcjonującą od 2017 r., to na długie lata. Większość z nich to Amerykanie.

Choć oficjalnie Sojusz nie zakwestionował Aktu stanowiącego NATO–Rosja z 1997 r., który zakładał, że na terytorium nowych państw NATO, w tym Polski, nie będą stacjonowały znaczące siły bojowe, to de facto ta umowa nie jest już przestrzegana przez żadną ze stron. Pierwsza złamała ją Rosja, a pełnoskalowa inwazja na Ukrainę jest kulminacją tego procesu. Oprócz stosunkowo dużej liczby żołnierzy (dla porównania: 10 lat temu mówiliśmy o kilkudziesięciu, maksymalnie kilkuset) jest też u nas coraz więcej nowoczesnego uzbrojenia sojuszników. Lotniska w Rzeszowie od początku ub.r. strzegą amerykańskie patrioty. Wkrótce na wschód naszego kraju, najpewniej w okolice Zamościa, trafią także te niemieckie. Również Brytyjczycy przysłali swój system obrony powietrznej. Ale w Polsce można też regularnie zobaczyć najnowocześniejsze samoloty jak F-22 Raptor czy ciężki sprzęt pancerny, m.in. brytyjskie czołgi Challenger 2 czy amerykańskie Abramsy. Można zakładać, że sojusznicy zostaną co najmniej do zakończenia wojny w Ukrainie, a najpewniej dłużej.

