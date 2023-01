"Rosyjski resort obrony poinformował, że w obwodzie moskiewskim przeprowadzono ćwiczenia przeciwlotnicze. Blisko 150 żołnierzy testowało odporność na ataki lotnicze" - podał resort. Kilka dni temu, pytany o to rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow uciął pytania o to, czy Rosja przygotowuje się do uderzenia na Moskwę, odsyłając dziennikarzy właśnie do resortu obrony.

Służby prasowe Zachodniego Okręgu Wojskowego poinformowały, że w obwodzie moskiewskim zostało przeprowadzone specjalne szkolenie personelu brygady rakiet przeciwlotniczych. Wzięło w nim udział około 150 żołnierzy - podano. "W obwodzie moskiewskim odbyło się szkolenie personelu brygady rakiet przeciwlotniczych Zachodniego Okręgu Wojskowego w zakresie odpierania ataków powietrznych na ważne wojskowe obiekty przemysłowe i administracyjne" - poinformował resort w komunikacie. Rosja obawia się ukraińskiej ofensywy? W oficjalnym komunikacie rosyjskiego resortu obrony przekazano, że "w ramach ćwiczeń żołnierze szkolili się w odpieraniu ataku wrogiej grupy dywersyjnej na konwój samochodowy". Jak czytamy w oświadczeniu ministerstwa, "kolumna skutecznie odparła pozorowane ataki i była w stanie kontynuować swoje zadania". "Po wykryciu celów imitujących samoloty i pociski balistyczne, artylerzyści przeciwlotniczy dokonali elektronicznego odpalenia rakiet" – opisywali pracownicy resortu, na czele którego stoi Siergiej Szojgu. Od czasu rozpoczęcia ofensywy na Ukrainie prawie rok temu Rosja przeżyła kilka ataków dronów przypisywanych Kijowowi, a także kilka ataków na regiony przygraniczne.