Piramida Kukulkana,miejsce, w którymdoszło do zdarzenia,to część starożytnego kompleksu Chichén Itzá w Meksyku. Piramida Majów jest znana na całym świecie - odwiedzają ją tłumy turystów. Wszystkich odwiedzających obowiązuje jednak surowy zakaz: nie wolno wchodzić na budowlę, wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Polak pobity kijem

Ten zakaz najwyraźniej zignorował turysta z Polski. Jak opisuje "Daily Mail" w sobotę Polak wspiął się na schody piramidy, czym spowodował interwencję lokalnych służb. Kiedy służby sprowadzały mężczyznę ze schodów, do eskortowanego Polaka podeszło kilku innych turystów. Jeden z nich zaczął… okładać Polaka kijem.

Inny wykrzykiwał: Głupi jesteś? Służby zareagowały i powstrzymały eskalację konfliktu. Polak został zatrzymany. Mężczyzna spędził na komisariacie 12 godzin. Został także ukarany grzywną w wysokości 5 tys. meksykańskich peso, w przeliczeniu na polską walutę to ponad 1100 złotych.

Jak przekazał Narodowy Instytut Antropologii i Historii Meksyku turysta wszedł na piramidę, by zrobić zdjęcia i udostępnić je później w mediach społecznościowych. Polak został zmuszony do usunięcia zdjęć - czytamy. Turyści muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa w strefie zabytkowej, by zachować dziedzictwo kulturowe Meksyku na lata - komentuje dyrektor instytutu.

"Nie jest to pierwsza tego typu sytuacja"

Nie jest to niestety pierwsza tego typu sytuacja w chronionej strefie kompleksu Chichén Itzá. W listopadzie opisywaliśmy zachowanie turystki, która również wyszła na piramidę i zaczęła na niej tańczyć. Kobietę sprowadzono z piramidy, a tłum turystów wygwizdał ją i oblewał wodą, gdy służby prowadziły ją przez kompleks.