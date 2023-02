Reklama

Martynow jest uznawany za bliskiego współpracownika czeczeńskiego przywódcy Ramzana Kadyrowa, którego rządy - w opinii Zachodu i wewnętrznej opozycji - mają brutalny i dyktatorski charakter.

Martynow kierownikiem misji pomocowej

W ostatnich dniach Martynow udziela wywiadów rosyjskim mediom z Turcji, w której przebywa jako kierownik rosyjskiej misji pomocowej po trzęsieniu ziemi - informuje CNN. Dodaje, że mężczyzna w 2022 roku został mianowany doradcą rosyjskiego ministerstwa ds. sytuacji nadzwyczajnych.

W pierwszej fazie rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym i marcu 2022 roku Martynow był widziany w kilku miejscach tego kraju, co utrwalono m.in. na nagraniach w mediach społecznościowych - dodaje amerykańska stacja.

Szkolenie osobistej ochrony Kadyrowa

Według Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) mężczyzna był zastępcą dowódcy czeczeńskich oddziałów rosyjskiej Gwardii Narodowej, odpowiedzialnym m.in. za szkolenie osobistej ochrony Kadyrowa.

SBU zarzuca Martynowowi, że dowodził okupacją szpitala psychiatrycznego w podkijowskiej Borodziance w marcu ubiegłego roku. Według władz ukraińskich, czeczeńskie oddziały zajęły placówkę i przemieniły ją w swoją pozycję obronną, biorąc za zakładników blisko 500 znajdujących się tam osób, w tym personel, okolicznych mieszkańców i pacjentów, w tym tych przykutych do łóżek.

Pod koniec sierpnia 2022 roku SBU oficjalnie uznała Martynowa za podejrzanego o "naruszenie prawa i zwyczajów wojennych i znęcanie się nad więźniami wojennymi i cywilami". Oprócz niego za podejrzanego uznano również Kadyrowa i jeszcze jednego wysokiego rangą czeczeńskiego dowódcę.

Relacje kobiety ze spotkania z Daniiłowem

W pierwszym tygodniu marca 2022 roku Rosjanie zaminowali najbliższe otoczenie szpitala, okopali się; przyszedł do mnie żołnierz i przedstawił się jako Daniił Martynow, pułkownik rosyjskiego wojska; powiedział mi, że jeżeli będziemy się dobrze zachowywać ,to przeżyjemy- przytacza CNN wypowiedź dyrektorki szpitala Maryny Hanickiej dla niezależnych rosyjskich mediów.

Teraz zrobimy krótkie nagranie, podziękujesz nam i będziesz wolna, będziesz pod opieką prezydenta Putina - relacjonowała słowa Martynowa Hanicka. Kobieta spytała go, za co ma mu dziękować. Pochylił się blisko mojej twarzy, spojrzał mi w oczy i powiedział: "Za to, że żyjesz" - dodała.

W 2020 roku amerykańskie ministerstwo finansów objęło Martynowa sankcjami za "poważne naruszanie praw człowieka w Rosji", uznając że działał na zlecenie lub w imieniu Kadyrowa.