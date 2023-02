Na terytorium miasta jest co najmniej pięć katowni, w których rosyjskie siły dopuszczają się okrucieństw wobec wziętych do niewoli ludzi - powiedział Fedorow, cytowany w czwartek przez telewizję Espreso.

Reklama

"Największe więzienie Europy"

Są już potwierdzone fakty tego, że w charakterze tortur wykorzystują prąd i strzelają w kończyny. I dlatego dziś nazywamy nasze miasto największym więzieniem w Europie - dodał mer.

Fedorow poinformował, że w okupowanym Melitopolu pozostało ok. 50-60 tys. cywilów. Zaapelował do mieszkańców, by w miarę możliwości opuszczali miasto, które jest okupowane przez siły rosyjskie od marca ubiegłego roku.