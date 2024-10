Cykl słoneczny to przechodzenie od niskiej do wysokiej aktywności magnetycznej. Mniej więcej co 11 lat, w szczytowym okresie cyklu słonecznego, bieguny magnetyczne Słońca odwracają się – na Ziemi byłoby to jak zamiana biegunów północnego i południowego co dekadę – a Słońce przechodzi ze stanu spokojnego do aktywnego.

NASA i NOAA obserwują plamy na Słońcu, aby określić i przewidzieć postęp cyklu słonecznego. Plamy na Słońcu to chłodniejsze obszary, wywołane przez koncentrację pola magnetycznego. Są są źródłem erupcji słonecznych. Podczas maksimum słonecznego liczba plam słonecznych, a co za tym idzie, intensywność aktywności słonecznej, wzrasta – powiedział Jamie Favors, dyrektor programu pogody kosmicznej NASA. Ten wzrost aktywności zapewnia okazję do poznania naszej najbliższej gwiazdy, ale także powoduje rzeczywiste skutki na Ziemi i w całym Układzie Słonecznym - dodał.

Aktywność słoneczna i jej wpływ na Ziemię

Aktywność słoneczna silnie wpływa na warunki panujące w przestrzeni kosmicznej, zwane pogodą kosmiczną. Może to mieć wpływ na satelity i astronautów w kosmosie, a także systemy komunikacji i nawigacji – takie jak radio i GPS – oraz sieci energetyczne na Ziemi. Kiedy Słońce jest najbardziej aktywne, zjawiska pogody kosmicznej nasilają się. Aktywność słoneczna doprowadziła w ostatnich miesiącach do zwiększonej widoczności zorzy polarnej oraz jej wpływu na satelity i infrastrukturę.

W maju 2024 r. grad dużych rozbłysków słonecznych i koronalnych wyrzutów masy (CME) wyrzucił w stronę Ziemi chmury naładowanych cząstek i pól magnetycznych, tworząc najsilniejszą burzę geomagnetyczną na Ziemi od dwóch dekad – i prawdopodobnie jeden z najsilniejszych pokazów zorzy odnotowanych w historii ostatnie 500 lat.

Każdy cykl słoneczny jest inny

Naukowcy przewidują, że faza maksymalna aktywności słonecznej potrwa około roku, zanim Słońce wejdzie w fazę opadającą, która prowadzi z powrotem do minimum słonecznego. Od 1989 roku Panel Prognoz Cyklu Słonecznego - międzynarodowy panel ekspertów sponsorowany przez NASA i NOAA - współpracuje nad prognozą następnego cyklu słonecznego.

Astronomowie śledzą cykle słoneczne od czasu, gdy Galileusz po raz pierwszy zaobserwował plamy słoneczne w XVII wieku. Każdy cykl słoneczny jest inny - niektóre cykle osiągają szczyt przez dłuższy i krótszy okres czasu, a inne mają mniejsze szczyty, które trwają dłużej.

Przed nami kolejne burze słoneczne i geomagnetyczne

Aktywność plam na Słońcu w cyklu słonecznym nieznacznie przekroczyła oczekiwania. Jednak pomimo kilku dużych burz, nie są one większe, niż można by się spodziewać w maksymalnej fazie cyklu - powiedziała Lisa Upton, współprzewodnicząca Panelu Prognozowania Cyklu Słonecznego.

NOAA przewiduje dodatkowe burze słoneczne i geomagnetyczne w obecnym maksymalnym okresie aktywności słonecznej, co umożliwi obserwację zórz polarnych w ciągu najbliższych kilku miesięcy, a także potencjalny wpływ technologii. Dodatkowo, chociaż rzadziej, naukowcy często obserwują dość znaczące burze podczas schyłkowej fazy cyklu słonecznego.