Balon szpiegowski, który pojawił się nad polem rakiet jądrowych w stanie Montana, mógł szukać chociażby potwierdzenia lub zaprzeczenia informacji dotyczących tego, jaki jest status gotowości bojowej sił nuklearnych USA. Oczywiście w kontekście wojny w Ukrainie, którą prowadzi Rosja - ocenił płk Matysiak.

Balon szpiegowski, który znalazł się nad Montaną, zgodnie ze źródłami amerykańskimi manewrował i miał bodajże udźwig do 100 kg. Ponadto jeśli czujniki satelitów mogą w miarę dobrze wykrywać obiekty i identyfikować dane, to balon, który jest niżej, a posiada podobne czujniki, może to robić lepiej – objaśnia.