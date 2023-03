Zacharowa – jak pisze ISW – potwierdziła na sobotnim forum w Moskwie poświęconym wojnie informacyjnej, że w ścisłym kręgu kremlowskim trwa walka wewnętrzna, że Kreml odstąpił od scentralizowanej kontroli nad rosyjską przestrzenią informacyjną i wszystko wskazuje na to, że prezydent Władimir Putin nie jest w stanie tego rozwiązać.

Walka na Kremlu

Według Instytutu wypowiedź Zacharowej potwierdza "kilka tez stawianych od dawna" przez ISW: że "na Kremlu trwa walka między kluczowymi postaciami ścisłego kręgu Putina; że Putin w znacznej mierze stopniowo przekazał rosyjską przestrzeń informacyjną różnym quasi-niezależnym graczom; i że najwyraźniej nie jest w stanie podjąć zdecydowanych działań, by odzyskać kontrolę na rosyjską przestrzenią informacyjną".

ISW podkreśla, że nie jest jasne, dlaczego Zacharowa – która jest doświadczoną rzeczniczką – otwarcie poruszyła te problemy na forum publicznym.

"Być może specjalnie po raz pierwszy bezpośrednio podjęła te kwestie, by ostudzić oczekiwania rosyjskich nacjonalistycznych blogerów militarnych odnośnie obecnych zdolności Kremla do zwiększenia spójności wspólnej narracji lub nawet wspólnej polityki" – ocenia think tank.