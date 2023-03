Uważam, że Bachmut to miejsce, dokąd rosyjska armia poszła, by umierać - powiedział portalowi NV amerykański oficer. W ocenie specjalnego doradcy Załużnego Władimir Putin popełnia "błąd za błędem" i łamie wszystkie zasady wojny.

Amerykański oficer krytykuje Putina

Rok temu napadł na Ukrainę w złym miesiącu. W lutym w tych warunkach się nie atakuje. Ale i tak w tym roku kontynuował ataki w lutym i marcu - kontynuował Amerykanin.

Według niego działania Putina "zjadają" rosyjską armię. Atakując na otwartej przestrzeni, piechotą przeciwko artylerii, stracili wielu ludzi - dodał amerykański weteran.

Rice przekazał, że obecnie na wojnie miesięcznie ginie ok. 25 tys. rosyjskich żołnierzy. To szacunek z marca. Również w marcu liczba rannych rosyjskich żołnierzy wyniesie ok. 75 tys.

Wszystkie najlepsze jednostki rosyjskiej armii ulegają zniszczeniu. To okropny czas na atak. Dlatego, kiedy będzie odpowiedni czas na atak - wiosną, Ukraina będzie miała dużo silniejszą armię, dużo lepsze zaplecze niż rok temu - podkreślił.