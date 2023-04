To historyczny dzień. Już wkrótce powitamy Finlandię w NATO - mówił Blinken.

Kusi mnie, żeby powiedzieć, że to jest jedyna rzecz, którą zawdzięczamy Putinowi. Osiągnął dokładnie odwrotność tego, do czego - jak sam deklarował - zmierzał - dodał.

Rosyjska agresja powoduje, że wiele krajów dochodzi do wniosku, że muszą robić więcej na rzecz obronności. Po to, by być w stanie odeprzeć możliwą rosyjską agresję - zauważył Blinken w oświadczeniu dla prasy przed rozpoczęciem spotkania.