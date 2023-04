"Białoruś mówi de facto: przestańcie się przeciwstawiać i pozwólcie, by Rosja was dobiła" – skomentował Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, reagując na kolejne wezwanie Mińska do "natychmiastowych negocjacji" z Moskwą.

"Białoruś pośrednio uczestniczy w wojnie po stronie Rosji. To znaczy, że kraj ten jest aktywnie, a nawet agresywnie zainteresowany przegraną Ukrainy" – napisał Podolak na Telegramie, przypominając, że Białoruś "udostępnia Rosji do zabijania Ukraińców" swoją infrastrukturę wojskową i cywilną, terytorium, przestrzeń powietrzną, poligony, magazyny broni. Reklama Białoruś "wielkim fałszywym rozjemcą" NOWE informacje ws. Rosjanina, który uciekł z aresztu domowego na Białoruś Zobacz również Reklama "Białoruś dawno utraciła podmiotowość, dlatego w milczeniu przełknęła szalone inicjatywy szalonych kapeluszników w sprawie taktycznej broni jądrowej. I pomimo tego wszystkiego staje przed publicznością i mówi: a może wystąpimy w roli pośrednika?" – skomentował Podolak, nazywając Białoruś "wielkim fałszywym rozjemcą". "Ultymatywnie proponuje nam przerwanie ognia i przystąpienie do stołu rozmów. Natychmiast. I przy tym – uwaga – nie mniej ultymatywnie domaga się zakazu przemieszczania, dostaw broni, ruchów żołnierzy. De facto mówi wprost: nie sprzeciwiajcie się, dajcie się już Rosji dobić" – napisał Podolak. Pierwsza od dawna wizyta w kraju UE W środę białoruski minister spraw zagranicznych Siarhiej Alejnik przebywał z wizytą w Budapeszcie. To pierwsza od dawna wizyta białoruskiego wysokiego rangą urzędnika w kraju UE. Po uznanych za sfałszowane wyborach prezydenckich na Białorusi w 2020 roku takie kontakty pomiędzy UE i Mińskiem zostały zamrożone. W lutym szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto odwiedził Mińsk. Alejnik wzywał w Budapeszcie do "natychmiastowego zawieszenia broni i rozmów pokojowych". Mówił też m.in., że odpowiedzialność za wojnę ponoszą "USA i ich satelici", a Mińsk i Budapeszt "stoją po stronie pokoju". Piotr Kozłowski Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję