W poniedziałek nad ranem w Rotterdamie eksplodował kolejny ładunek wybuchowy; uszkodził kawiarnię w centrum miasta - informuje policja. To już 50. eksplozja w drugim co do wielkości mieście w Holandii w tym roku i z policyjnych statystyk wynika, że było ich już więcej niż w całym 2022 roku.

"Przedsiębiorcy i mieszkańcy są zdesperowani” – czytamy w dzienniku „Algemeen Dagblad”. "Zdarzenia z Rotterdamu przypominają sceny z filmu kryminalnego” – ocenia z kolei dziennik „De Telegraaf”. Reklama Seria ataków w Rotterdamie Ostatnio media w Niderlandach niemal codziennie informują o eksplodujących ładunkach wybuchowych w Rotterdamie. Jak przekazała policja w tym mieście, w ubiegłym tygodniu doszło do czterech eksplozji. Kolejna miała miejsce w poniedziałek około godz. 5 rano przed kawiarnią przy ulicy Witte de Withstraat. Reklama Holandia rezygnuje z obostrzeń. COVID-19 traktowany jak grypa Zobacz również Używane przez przestępców materiały wybuchowe są wyjątkowo niebezpieczne - mówi Wim Hoek z policji w Rotterdamie, cytowany przez „De Telegraaf”. W niedzielę burmistrz miastaAhmed Aboutaleb zapowiedział wzmocnienie sił policyjnych w dzielnicach, w których dochodzi do eksplozji. Ostatnio zatrzymano kilka osób podejrzewanych o umieszczanie ładunków. Wśród nich były dzieci w wieku 14 i 15 lat. "To wykonawcy, ich klientami są poważni przestępcy narkotykowi” – twierdzi rotterdamska policja i ocenia, że ok. 80 proc. wybuchów jest związanych z porachunkami między kryminalistami. Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek Weronika Papiernik Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję