Jeszcze we wtorek ma zostać w Izraelu zwołana Rada Bezpieczeństwa. Premier Benjamin Netanjahu i minister obrony Joaw Gallant mają wydać wspólne oświadczenie o godz. 20 czasu miejscowego - donosi "JP".

Ataki na Strefę Gazy

We wtorek przed świtem Izrael przeprowadził ataki lotnicze na Strefę Gazy, w których zginęło 12 osób, w tym cywile oraz trzej wysocy rangą dowódcy organizacji zbrojnej Islamski Dżihad. Co najmniej 20 osób zostało rannych w atakach, które uderzyły w osiedla mieszkalne.

W oczekiwaniu na odwet w postaci ataku rakietowego ze Strefy Gazy, izraelskie wojsko wezwało obywateli mieszkających w promieniu 40 km od Strefy, aby pozostali w pobliżu schronów od godz. 2.30 we wtorek do godz. 18 w czwartek. Szef izraelskiej dyplomacji Eli Cohen skrócił swoją wizytę w Indiach i powrócił do kraju.

Oświadczenia Hezbollahu

Tymczasem portal Times of Israel przytacza oświadczenia rzecznika Hezbollahu - organizacji, która podobnie jak Palestyński Islamski Dżihad wspierana jest przez Iran. Barbarzyńskie uderzenia syjonistycznego wroga, które były wymierzone w bojowników o wolność oraz kobiety i dzieci, to zbrodnia przeciwko ludzkości" - oświadczył przedstawiciel Hezbollahu i zadeklarował wsparcie dla "braci" w Palestynie.