Radio Swaboda (białoruska redakcja Radia Wolna Europa/Radia Swoboda) informuje, że podczas obchodów planowano wystąpienie Łukaszenki, który jednak nie pojawił się publicznie. Jego przemówienie odczytał premier Białorusi Raman Hałouczanka. To kolejna nieobecność Łukaszenki w ostatnich dniach - wskazuje rozgłośnia.

Nie jest wykluczone, że do chronicznych problemów zdrowotnych Łukaszenki dołączyła się choroba wirusowa - wyraża przypuszczenie Nasza Niwa. Portal podał, że taka opinia panuje wśród urzędników białoruskich, bowiem wraz z Łukaszenką zaniemogło kilka osób z jego otoczenia.

Nasza Niwa wybija fakt, że to premierowi powierzono odczytanie wystąpienia szefa państwa, nie zaś któremuś z synów Łukaszenki czy szefowej wyższej izby parlamentu, Natalli Kaczanawej. - Może to wskazywać, kto objąłby stery władz w wypadku odejścia dzisiaj Alaksandra Łukaszenki - ocenia portal. Formalnie to właśnie przewodnicząca wyższej izby parlamentu jest osobą zastępującą głowę państwa.

Dzień wcześniej, w sobotę, według doniesień mediów, kolumna aut przyjechała wieczorem do rządowego ośrodka medycznego pod Mińskiem.

Dyskusje o stanie zdrowia Łukaszenki trwają od 9 maja, gdy nie wygłosił on tradycyjnego przemówienia na uroczystości w Mińsku z okazji Dnia Zwycięstwa. Do Mińska powrócił pospiesznie z Moskwy, gdzie odbywała się doroczna defilada wojskowa. W Moskwie Łukaszenka, na co zwrócono uwagę, nie wziął udziału w roboczym śniadaniu na Kremlu. Następnie zamiast przejść kilkaset metrów od trybuny na Placu Czerwonym do grobu Nieznanego Żołnierza pokonał ten odcinek samochodem.