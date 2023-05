Legion Wolność Rosji wykorzystuje w swojej symbolice biało-niebiesko-biały sztandar, coraz powszechniej uznawany przez opozycję za flagę przyszłej Rosji. Koncepcja upowszechniła się po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę, gdy antywojenna opozycja zaczęła szukać symboliki odrębnej od państwowej. Padały wówczas porównania do biało-czerwono-białego sztandaru przeciwników Alaksandra Łukaszenki na Białorusi. Koncepcja flagi jest przypisywana PR-owcowi Aleksandrowi Rybinowi. Barwy przypominają flagę Rosji, na której czerwony pas został zastąpiony białym, co ma symbolizować odżegnanie się od krwawej polityki agresji. Symbolika nawiązuje też do barw Nowogrodu Wielkiego z lat 1994–2007. Część opozycji odwołuje się do demokratycznych tradycji średniowiecznego Nowogrodu, podbitego przez państwo moskiewskie Iwana Groźnego.