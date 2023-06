Kardynał Parolin podkreślił, że rekonwalescencja po operacji przebiega dobrze, a "papież już wyraził pragnienie wznowienia pracy".

Watykan wyśle wysłannika do Moskwy?

Sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej pytano także w Rzymie o to, czy możliwa jest podróż papieskiego wysłannika kardynała Matteo Zuppiego do Rosji po tym, jak na początku czerwca odwiedził Kijów. Musimy najpierw porozmawiać z Ojcem Świętym, zobaczyć, jakie jest jego stanowisko. Ale uważam, że nie powinno być trudności ze spotkaniem z patriarchą (Moskwy i całej Rusi) Cyrylem - stwierdził kardynał Parolin dodając, że można przewidzieć taką rozmowę.

Media nie wykluczają, kardynał Zuppi odwiedzi w najbliższym czasie papieża w szpitalu, by zrelacjonować mu swoją podróż do Kijowa. Kardynał Parolin podkreślił, że Stolica Apostolska będzie kontynuować pracę na rzecz tego, by doprowadzić do powrotu ukraińskich dzieci, wywiezionych do Rosji.

To kwestia bardzo, bardzo delikatna, trzeba znaleźć formułę, ale nie jest to łatwe. My chcemy dalej pracować nad tym - dodał. Zaznaczył, że Watykan planuje prowadzić działania w wymiarze humanitarnym.

Z Rzymu Sylwia Wysocka