USA (...) i europejscy sojusznicy robią to, co do nich należy, przekazując pomoc ekonomiczną i wojskową wartą miliardy dolarów. I to wsparcie robi różnicę na polu bitwy w momencie, kiedy teraz rozmawiamy. Ukraina rozpoczęła swoją ofensywę, czyni postępy i zdobywa teren - oświadczył Stoltenberg podczas powitania z szefem amerykańskiej dyplomacji.

Dodał, że im więcej ziem wyzwolą Ukraińcy, tym mocniejszą będą mieli pozycję przy stole negocjacyjnym i "tym bardziej prawdopodobne, że prezydent Putin zrozumie, że nie wygra tej wojny".

Stoltenberg w Waszyngtonie

Stoltenberg jest z wizytą w Waszyngtonie w ramach przygotowań do lipcowego szczytu NATO w Wilnie. Jak powiedział, spodziewa się po tym szczycie m.in. mocniejszego zobowiązania do zwiększenia wydatków na obronność i partnerstwa z krajami Indo-Pacyfiku.

Blinken zapowiedział, że liczy na to, iż wynikiem szczytu będzie "mocny pakiet politycznego i praktycznego wsparcia dla Ukrainy", a także zobowiązanie Sojuszu do zwiększenia zdolności przemysłów zbrojeniowych oraz wdrożenie planów obrony państw NATO i zobowiązań z ubiegłorocznego szczytu w Madrycie.

Po spotkaniu z Blinkenem Stoltenberg uda się do Białego Domu na rozmowy z prezydentem USA Joe Bidenem na ten sam temat.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński