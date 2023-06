Do ataku doszło ok. godziny 9 nad ranem; postrzelony w szyję nauczyciel trafił do szpitala, gdzie trwa obecnie operacja - podały bośniackie media. Sprawcę zamachu złapano i przetransportowano na komendę policji.

Reklama

Wśród rannych nie ma dzieci, dlatego proszę rodziców o zachowanie spokoju. Sprawcą jest nieletnie dziecko, natychmiast złapane. To naprawdę ciężki dzień - napisał na Facebooku burmistrz Lukovca Edin Delić.