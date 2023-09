Reklama

Do strzelaniny doszło w szkole średniej St. Helena College and Career Academy w Greensburgu we wtorek po południu - przekazała lokalna policja.

Informacje o rannych

Reklama

Ucznia, który odniósł krytyczne obrażenia, przetransportowano śmigłowcem do szpitala. Co najmniej dwie inne ranne osoby przewieziono do lokalnych szpitali. Nie podano informacji o ich stanie zdrowia.

Aresztowanie podejrzanego

Domniemany napastnik, który jest niepełnoletnim uczniem szkoły, został aresztowany. Zarzuty przeciw niemu zostaną przedstawione później - powiadomił szeryf liczącego 10 tys. mieszkańców hrabstwa St. Helena Parish. Motyw strzelaniny nie został dotychczas ustalony.

"Na terenie kampusu St. Helena College and Career Academy miał miejsce tragiczny incydent. Miejsce strzelaniny jest wciąż zamknięte, ściśle współpracujemy z władzami" – poinformowały lokalne władze edukacyjne.

Lekcje odwołane

Zajęcia w szkole zostały odwołane do piątku. Władze szkolne podały, że po powrocie uczniowie będą mogli skorzystać z konsultacji psychologicznych.

Zbyt wiele rodzin jest dotkniętych na zawsze bezsensowną przemocą. Podczas gdy dążymy do zadośćuczynienia sprawiedliwości, musimy kontynuować poważną dyskusję, jak położyć kres pladze przemocy przy użyciu broni w Luizjanie i naszym całym kraju – przekazał gubernator Luizjany John Bel Edwards.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski