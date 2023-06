Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego generał Kyryło Budanow, komentując we wtorek pogłoski o swej śmierci, oświadczył, że jego kraj ma "oddział nieśmiertelnych", który będzie straszył we śnie Rosjan dążących do podbicia Ukrainy. Wśród "nieśmiertelnych" wymienił postacie historyczne.

Na Ukrainie tworzony jest teraz oddział specjalny nieśmiertelnych dowódców: to (naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał) Wałerij Załużny, ja, Stepan Bandera (przywódca Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów - PAP), Symon Petlura (przywódca Ukraińskiej Republiki Ludowej - PAP), Iwan Mazepa (hetman kozacki, który walczył przeciwko Rosji w wojnie północnej w XVIII wieku -PAP) - oznajmił Budanow w wywiadzie dla portalu Kyiv Post.

Dodał następnie: Oddział nieśmiertelnych będzie w środku nocy pojawiać się w snach obywateli rosyjskich, którzy pragnęli podbić Ukrainę, i będzie ich straszył.

Spośród postaci historycznych wymienionych przez Budanowa dwaj XX-wieczni działacze ukraińscy, Petlura i Bandera, zginęli w wyniku zamachów, dokonanych bądź inspirowanych przez służby sowieckie.

Jak przypomina Kyiv Post, pogłoski o śmierci Budanowa pojawiły się w mediach społecznościowych od czasu rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów 29 maja br. Propagandowe media rosyjskie podchwyciły te plotki. Krążyły również pogłoski o rzekomej śmierci generała Załużnego.