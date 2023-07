"Osiągają wielkość królika, są niebezpieczne" - ostrzegł kanaryjski dziennik "La Provincia".

Ślimak-gigant zagrożeniem

Ślimak-gigant stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, ponieważ może przenosić groźne choroby, jak salmonellozę i zapalenie opon mózgowych. Oprócz tego zagraża rolnictwu i ekosystemowi wysp, atakując uprawy bananów, pomidorów i dziką roślinność.

Ogromny mięczak ma stożkowatą skorupę, może osiągnąć długość do 30 cm i ważyć ok. 1 kg. Każdy osobnik składa do 1200 jaj rocznie.

Rząd kanaryjski ostrzegł obywateli, aby w żadnym wypadku nie dotykali ślimaka i informowali o jego znalezieniu.

Ślimaki-giganty pochodzą z Afryki wschodniej, rozwijają się w ciepłym, tropikalny klimacie.

Z Saragossy Grażyna Opińska