Piękne chorwackie plaże kuszą wczasowiczów z całej Europy. Od 1 lipca obowiązuje tu nowa ustawa o handlu, która wprowadza zmiany dla większości sklepów. Zgodnie z nią niedziele będą dniem, w którym większość sklepów będzie zazwyczaj zamknięta. Co oznacza dla wczasowiczów? Jeśli wybierasz się do Chorwacji, to warto wiedzieć, gdzie będziesz mógł zrobić zakupy.