Najpierw Rosja przeniosła grupę Wagnera na Białoruś, a gdy Polska zdecydowała o wzmocnieniu sił przy granicy, to Putin się wściekł. Na spotkaniu Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, ostrzegł Warszawę, że jakakolwiek agresja wobec Białorusi to atak na Rosję. Odpowiemy wszystkimi środkami, które mamy do dyspozycji - powiedział - pisze agencja Bloomberga.

Brednie Naryszkina

Tymczasem szef wywiadu zagranicznego, Siergiej Naryszkin opowiadał na spotkaniu Rady Bezpieczeństwa kolejne brednie o podziale Ukrainy. Jego zdaniem, Polska chce przejąć kontrolę nad zachodnią Ukrainą, tworząc pakt wojskowy z Kijowem. Oczywiście nie pokazał żadnego dowodu na swoje "teorie".