"Władimir Putin był 'sparaliżowany' i niezdecydowany podczas pierwszych kilkunastu godzin buntu Jewgienija Prigożyna" - przekazuje we wtorek "Washington Post", powołując się na zachodnie i ukraińskie źródła wywiadowcze. Dziennik podaje, że Putin wiedział o planowanym buncie na co najmniej dwa dni przed jego wybuchem, lecz nie zrobił nic, by go powstrzymać.

Według cytowanych przez gazetę ukraińskich i europejskich oficjeli, Putin "był sparaliżowany i niezdolny do zdecydowanego działania"; przez większość dnia nie wydał żadnego rozkazu. W obliczu braku takich rozkazów, lokalni dowódcy zdecydowali o niepowstrzymywaniu wagnerowców. Wielu z nich nie mogło uwierzyć, że bunt rozpoczął się bez przyzwolenia Kremla. Reklama "WP" cytuje też oceny wywiadowcze, mówiące o tym, że rosyjskie służby informowały Putina przez "co najmniej dwa lub trzy dni" o możliwych działaniach Prigożyna, lecz nie zrobił nic poza wzmocnieniem bezpieczeństwa na Kremlu i kilku strategicznych obiektach. Panika, niepewność i masowa wypłata gotówki. "Dla Kremla to bardzo niebezpieczne tendencje" Zobacz również Reklama "Paraliż na wszystkich szczeblach" "Putin miał czas, by podjąć decyzję o likwidacji rebelii i aresztowaniu organizatorów. Potem, kiedy to się zaczęło dziać, był paraliż na wszystkich szczeblach (...). Było absolutne przerażenie i dezorientacja. Przez długi czas nie wiedzieli, jak się zachować" - powiedział jeden z europejskich rozmówców dziennika. Inny oficjel zauważył, że część ludzi w rosyjskim wojsku i służbach popierała Prigożyna i jego żądania - podobnie jak wielu szeregowych żołnierzy - zaś wysoki rangą przedstawiciel NATO stwierdził, że niektórzy wysoko postawieni decydenci w Moskwie wydawali się gotowi, by ustawić się za oligarchą, gdyby jego żądania zostały spełnione. "Wydaje się, że są ważni ludzie w strukturach siłowych, którzy w pewnym sensie na to czekali" - powiedział anonimowy urzędnik. "Przez pewien czas nie wiedzieli jak zareagować" Z kolei inni, przerażeni rebelią, byli zawiedzeni słabą reakcją Kremla i ocenili, że zwiastuje ona czas głębokich problemów. "Wszyscy słyszeliśmy te oświadczenia. Nie zawsze były spójne. Przez pewien czas, nie wiedzieli jak zareagować" - powiedziała dziennikowi osoba z rosyjskich kręgów dyplomatycznych. Wskazała na sprzeczne oświadczenia Putina, który na początku nazwał Prigożyna zdrajcą i rozkazał zdławić bunt, a później mówił że uniknięto rozlewu krwi z jego bezpośredniego rozkazu. Tragikomiczny bunt Prigożyna to dopiero preludium do "gry o tron" Zobacz również Inni członkowie kremlowskich elit mieli powiedzieć, że spodziewają się dalszych podziałów na tle wojny na Ukrainie. "Rosja jest krajem zasad mafijnych. A Putin popełnił niewybaczalny błąd. Stracił reputację najtwardszego człowieka w mieście" - powiedział rozmówca, opisany jako "moskiewski finansista, powiązany z rosyjskimi służbami wywiadowczymi". Według innych źródeł gazety, Putin został zmuszony pójść na układ z Prigożynem ze względu na stopień powiązania Grupy Wagnera z interesami rosyjskich służb, a także roli jaką odgrywa w Afryce i na Bliskim Wschodzie oraz "ogromne ilości informacji" - powiedział działacz na rzecz praw człowieka Władimir Osieczkin. - Oni stworzyli sobie potwora - stwierdził jeden z europejskich oficjeli. Z Waszyngtonu Oskar Górzyński Bartosz Lewicki Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję