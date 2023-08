Profesor Richard L. Hasen, z wydziału prawa Uniwersytetu Kalifornii to jeden z czołowych ekspertów od prawa wyborczego. Zapytany przez CNN, co stanie się z karierą Trumpa, jeśli polityk trafi za kratki, mówi jasno o tym, co stanowi amerykańska konstytucja. Nie zabrania ona oskarżonemu, skazanemu, czy nawet odsiadującemu wyrok nie tylko startować w wyborach, ale nawet je wygrać - tłumaczy. Jedyne, czego Trump nie będzie mógł zrobić, to głosować na Florydzie, bo ten stan nie pozwala skazanym brać udziału w wyborach.

Prezydentura z więzienia?

Nie wiadomo natomiast, jak prezydent ma sprawować urząd, jeśli będzie za kratkami. Tego zagadnienia nikt jeszcze - na szczęście - nie musiał rozważać - dodaje Hasen.

Prezydent się sam ułaskawi?

Inni prawnicy dodają z kolei, że Trump będzie mógł próbować się samego ułaskawić, choć wtedy prawdopodobnie sprawa skończy w Sądzie Najwyższym. Jeśli zaś proces nie zakończy się przed wyborami, a Trump je wygra i obsadzi swoimi ludźmi Departament Sprawiedliwości, to będą oni mogli po prostu wycofać sprawę z sądu.