Skazany jest powiązany z prorosyjskim oligarchą Wiktorem Medwedczukiem, którego w 2022 roku strona rosyjska wymieniła na - jak podawał Kijów - 200 pojmanych żołnierzy Ukrainy.

Plan przewrotu

Wcześniej sąd skazał dwóch Ukraińców i jednego Rosjanina, którzy razem planowali przewrót mający towarzyszyć rosyjskiej agresji na Ukrainę z lutego 2022 roku.

W przewrocie planowano wykorzystać założoną w tym celu organizację pozarządową działającą w Kijowie i innych miastach Ukrainy. Miała ona utworzyć tzw. zgromadzenie narodowe w Kijowie.

Zgromadzenie to miało następnie ogłosić deklarację usunięcia z urzędu prezydenta Ukrainy, rozwiązać parlamentu i rząd. W razie odmowy, planowano "scenariusz siłowy", który miały przeprowadzić powołane do tego "oddziały zbrojne", liczące ok. 500 osób - w szczególności byłych wojskowych i policjantów.

Przewrotowców ujęto na początku pełnowymiarowej agresji przeciwko Ukrainie; razem z nimi skonfiskowano listy potencjalnych członków nowego rządu, funkcjonariuszy nowych służb mundurowych i potrzebnej do wykonania planu broni.

Z Kijowa Jakub Bawołek