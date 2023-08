Powiedział, że rosyjskie siły zdają sobie sprawę, że "w głębi serca" nie mogą wygrać na Ukrainie i wyśmiał pomysł, że konflikt może ciągnąć się przez dziesięciolecia, jak niektóre inne wojny Kremla.

Reklama

Zełenski do Putin: Umrzesz

To niemożliwe - powiedział Zełenski brazylijskiej telewizji Globo. Putin nie będzie żył tyle lat. Nie walczył w Syrii w takim tempie, w jakim walczy z nami. Dlatego nie wytrzyma 30 lat - dodał.

Reklama

Nie będzie istniał, umrze. To oczywiście jest absolutne - powiedział.

Zełenski przewidział, że Putin "nie przetrwa nawet 10 lat", dodając: On nie jest taką postacią.

Powiedział, że działania wojsk rosyjskich pokazują, że "nie są w stanie całkowicie zająć Ukrainy i nas zniszczyć".

Byli do tego zdolni na początku - ocenił prezydent. Myśleli, że to zrobią. A my zrobiliśmy coś wewnątrz państwa i z zewnątrz, że byliśmy w stanie stać się silniejsi od nich.