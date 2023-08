Amerykanie nie wierzą, by Ukrainie udało się odbić Melitopol, i w ten sposób przerwać korytarz, który łączy Rosję z Krymem. Zdaniem wojskowych, trudne będzie nawet to, by odzyskać miasta na drodze do Melitopola. Rosja bowiem dysponuje zbyt potężnymi liniami obronnymi.

Ofensywa odniosła pewne sukcesy

Jednocześnie jednak, jak pisze "Washington Post", nawet jeśli Ukraina nie odbije Melitopola, to i tak kontrofensywa zada Rosji duże straty.