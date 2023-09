Agencje wywiadowcze uważają, że pociąg, w którym prawdopodobnie przebywa Kim Dzong Un, jedzie do Władywostoku - powiedział rzecznik rządu Korei Południowej.

Służba prasowa Kremla potwierdziła, że przywódca Korei Północnej na zaproszenie Władimira Putina, złoży oficjalną wizytę w Rosji "w najbliższych dniach" - podała agencja Interfax.

20-godzinna podróż

Kim Dzong Un prawdopodobnie przybędzie do Rosji 12 września - podróż pociągiem z Pjongjangu do Władywostoku trwa około 20 godzin.

New York Times informował wcześniej, że Kim Dzong Un i Władimir Putin mogą spotkać się na marginesie Wschodniego Forum Ekonomicznego we Władywostoku, które odbędzie się w dniach 10-13 września. Zachodni analitycy sądzą, że strony będą rozmawiać o dostawach północnokoreańskiej broni do Rosji.

To pierwsza wizyta Kim Dzong Una w Rosji od prawie czterech i pół roku. To także jego pierwsza podróż zagraniczna od początku pandemii Covid-19. Ostatni raz Kim Dzong Un odwiedził Rosję w kwietniu 2019 roku.