Rekordowa cena sprzedaży swetra księżnej Diany

Osiągnięta kwota znacznie przekroczyła szacunki domu aukcyjnego Sotheby's, który oceniał, że sweter sprzedany zostanie zna 50-80 tys. dolarów. Tożsamość zwycięzcy licytacji nie została podana do publicznej wiadomości.

Sweter ten Diana miała na sobie w czerwcu 1981 r. w czasie meczu polo, na którym na kilka tygodni przed ich ślubem towarzyszyła księciu Karolowi, obecnemu królowi Karolowi III.

Odkryty na strychu w marcu tego roku przez projektantkę Joannę Osborne sweter był jednym z pierwszych projektów jej i Sally Muir dla firmy Warm and Wonderful Knitwear.

W zestawie wraz ze swetrem znajdowały się dwa oficjalne listy wysłane z Pałacu Buckingham do Warm and Wonderful Knitwear, w którym poinformowano, że sweter został uszkodzony i poproszono o jego naprawę lub wymianę. Firma wysłała Dianie nowy sweter, w który w 1983 r. założyła na inny mecz polo.

Licytacja swetra księżnej Diany w rocznicę jej śmierci

Prowadzona przez internet licytacja rozpoczęła się 31 sierpnia, w 26. rocznicę śmierci Diany w wypadku samochodowym w Paryżu.

Przez to, że Diana go nosiła, sweter później zyskał taką sławę, że jego kopia znajduje się w londyńskim Muzeum Wiktorii i Alberta.

Jak zauważa stacja Sky News, niektórzy komentatorzy twierdzili, że późniejsze noszenie go przez księżną miało ukryte znaczenie, bo pojedyncza czarna owca miała symbolizować to, w jaki sposób Diana postrzegała swoją pozycję w rodzinie królewskiej, a sugestia ta została zawarta m.in. w serialu Netflixa "The Crown".

Z Londynu Bartłomiej Niedziński