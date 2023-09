Kraje zachodnie - przypomina "The Moscow Times" - "podejrzewały nieczystą grę i wskazywały na Kreml, gdy samolot Prigożyna rozbił się między Moskwą a Petersburgiem 23 sierpnia, dokładnie dwa miesiące po odwołanym w ostatniej chwili marszu na Moskwę", nazywanym również "buntem Prigożyna".

W innych incydentach lotniczych - takich jak awaryjne lądowanie na Syberii w tym tygodniu – rosyjscy śledczy natychmiast opublikowali możliwe przyczyny - przypomina gazeta.

"To nie jest proste dochodzenie"

Pytany o to, czy śledztwo w sprawie katastrofy, w której zginął Prigożyn nie toczy się zbyt wolno, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odrzekł: - Absolutnie tak nie sądzę. To nie jest proste dochodzenie, to nie jest to prosty incydent - dodał.

Dochodzenie jest w toku, dlatego udzielanie jakiegoś komentarza byłoby absolutnie przedwczesne - dodał.

Po katastrofie Putin opisał Prigożyna jako człowieka, który popełnił "poważne błędy w swoim życiu, ale osiągnął właściwe wyniki".