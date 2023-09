Według stowarzyszenia wędkarskiego dotknięte są wszystkie gatunki ryb. Na jeziorze znaleziono również martwe kaczki. Przyczyna ich śmierci nie została jeszcze ostatecznie wyjaśniona.

Podobnie jak wiele zbiorników wodnych w Saksonii-Anhalt, Parchauer See zmaga się z niskim poziomem wody i dużą ilością glonów, które pozbawiają ryby tlenu. Takie incydenty stały się ostatnio częstsze w Saksonii-Anhalt. W samym jeziorze Parchauer See do śmierci ryb doszło ostatnio w 2018 roku - poinformował MDR.