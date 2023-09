"Wierzę, że Polska będzie nadal wspierać Ukrainę" - powiedział doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan, odnosząc się do wypowiedzi polskiego premiera nt. przekazywania sprzętu Ukrainie. Dodał, że USA będą konsultować się z Polską, by upewnić się co do stanowiska Warszawy w tej kwestii.

Wywiad Morawieckiego

"Mimo gorących sporów…" Kiedy przeczytałem tego poranka nagłówki, oczywiście byłem zaniepokojony i miałem pytania, ale potem widziałem, jak rzecznik rządu wyszedł i wyjaśnił, że w rzeczywistości dostawy polskiego sprzętu, w tym produkowanych przez Polskę haubic, są kontynuowane, i że Polska w dalszym ciągu wspiera Ukrainę - powiedział Sullivan podczas briefingu prasowego w Białym Domu. - Więc pozostaniemy z nimi w konsultacji, (...) rozumiemy, jaka jest pozycja Polski w tej sprawie, ale wierzę, że Polska będzie nadal wspierać Ukrainę - dodał. Wywiad Morawieckiego Odniósł się w ten sposób do wypowiedzi premiera Morawieckiego, który stwierdził w wywiadzie dla Polsatu, że "już nie przekazujemy uzbrojenia na Ukrainę" oraz późniejszego sprostowania rzecznika rządu, że nadal realizowane są kontrakty m.in. na armatohaubice Krab. Co z uzbrojeniem dla Ukrainy? Zamęt po słowach Morawieckiego Zobacz również Sullivan zapowiedział też, że podczas czwartkowego spotkania prezydentów Bidena i Zełenskiego w Białym Domu USA ogłoszą kolejny pakiet broni dla Ukrainy, w tym dodatkowy sprzęt obrony powietrznej, kolejne rakiety do systemów HIMARS, amunicję artyleryjską oraz amunicję kasetową. "Mimo gorących sporów…" Doradca prezydenta wyraził też przekonanie, że mimo gorących sporów i trwającego w Kongresie impasu, dotyczącego uchwalenia prowizorium budżetowego wraz z kolejnym pakietem 24 mld dolarów na pomoc Ukrainie, Kongres ostatecznie uchwali dodatkowe środki, bo potrzeba jest pilna. Jak podkreślił, nadal utrzymuje się "mocna, przytłaczająca ponadpartyjna większość" w tej kwestii i to ona ostatecznie zwycięży. Z Nowego Jorku Oskar Górzyński Bartosz Lewicki