Nasze stanowisko pozostaje takie samo: jesteśmy gotowi do zawarcia porozumień - mówił Ławrow. Dodał jednak, że warunkiem jest wzięcie pod uwagę stanowiska Rosji i jej obaw o to, by "w pobliżu naszych granic" nie powstał "wrogi reżim nazistowski", który postawi sobie za cel "zniszczenie wszystkiego, co rosyjskie".

Moskwa od dawna posługuje się podobną retoryką, zarzucając Ukrainie ludobójstwo i nazywając jej klasę polityczną "nazistami". Jednocześnie zapewnia o gotowości do rozmów pokojowych.

"Im dłużej Kijów będzie zwlekał…"

Ławrow mówił, że "im dłużej Kijów będzie zwlekał z rozmowami z Moskwą, tym trudniej będzie osiągnąć porozumienie".

Według niego zakaz rozmów z Moskwą miał zostać wprowadzony przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i powinien zostać jak najszybciej zniesiony, aby "utorować drogę do dialogu".

24 lutego 2022 r. Rosja rozpoczęła agresję zbrojną na sąsiadującą Ukrainę, eskalując konflikt, trwający od 2014 roku.