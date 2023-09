Jak poinformowano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, w piątek rosyjskie władze opublikowały nagranie wideo, na którym prezydent Władimir Putin spotkał się z byłym szefem sztabu Grupy Wagnera, Andriejem Troszewem, powierzając mu zadanie nadzorowania i tworzenia nowych "ochotniczych jednostek bojowych". W spotkaniu uczestniczył również wiceminister obrony Junus-Bek Jewkurow.

Wskazano, że mniej więcej w czasie buntu Grupy Wagnera w czerwcu 2023 roku Troszew objął stanowisko w oficjalnych siłach bezpieczeństwa - był prawdopodobnie zaangażowany w zachęcanie innych wagnerowców do podpisywania kontraktów, co przyczyniło się do buntu i stąd wielu weteranów prawdopodobnie uważa go za zdrajcę. Z kolei Jewkurow został ostatnio sfotografowany podczas podróży po krajach afrykańskich.

"Prezydenckie poparcie wskazuje…"

"Prezydenckie poparcie dla Troszewa i Jewkurowa wskazuje na ciągłe wykorzystywanie przez Rosję jednostek ochotniczych i prywatnych firm wojskowych oraz planowanie przyszłości Grupy Wagnera. Rosja jest gotowa wykorzystać doświadczenie weteranów, którzy mogą zademonstrować swoją lojalność wobec państwa i dalsze zaangażowanie na Globalnym Południu, ale prawdopodobnie przy większym nadzorze ze strony Kremla" - oceniono.