Uciekinierzy stwarzali poważne zagrożenie - jeden z nich jest oskarżony o morderstwo, a drugi o gwałt z groźbą użycia broni. Obaj przebywali w areszcie tymczasowym w zakładzie karnym dla nieletnich niedaleko granicy francusko-belgijskiej.

Quievrechain to ośrodek penitencjarny bez wież strażniczych, z nieco niższym poziomem bezpieczeństwa niż zwykle więzienie, ponieważ jest to ośrodek zbliżony do ośrodka edukacyjnego – poinformował sekretarz związku zawodowego pracowników więziennictwa FO w regionie Hauts-de-France Jeremy Jeanniot.

Budynek ma wadę konstrukcyjną, którą trzeba było skorygować w ciągu ostatniego roku. Prace powinny były zostać podjęte przed końcem roku, ale nigdy nie zostały zrealizowane – dodał Jeanniot, pytany o przyczyny ucieczki nieletnich.

Nastolatkowie zatrzymani

Obaj 17-latkowie zostali zatrzymani w poniedziałek wieczorem w Belgii i umieszczeni w areszcie policyjnym – podała AFP, cytując prokuraturę w Lille.

Z Paryża Katarzyna Stańko