Prawdopodobnie ​​pięćdziesięciu pięciu chińskich marynarzy zginęło, po tym, jak ich atomowy okręt podwodny wpadł we własną pułapkę mającą na celu unieruchomienie brytyjskich statków podwodnych na Morzu Żółtym.

Według tajnego brytyjskiego raportu chińscy marynarze zginęli w wyniku awarii systemów tlenowych łodzi podwodnej, w wyniku czego załoga się zatruła.

Prawdopodobnie wśród ofiar jest kapitan chińskiego okrętu podwodnego marynarki wojennej PLA "093-417” oraz 21 chińskich innych oficerów.

Oficjalnie Chiny zaprzeczają, że taki incydent miał miejsce.

Brytyjski wywiad donosi o tajemniczej katastrofie na Morzu Żółtym

Natomiast w brytyjskim raporcie na temat fatalnej misji czytamy: "Wywiad donosi, że 21 sierpnia miał miejsce wypadek na pokładzie, podczas wykonywania misji na Morzu Żółtym. Do zdarzenia doszło o godzinie 08.12 czasu lokalnego. Zginęło 55 członków załogi: 22 oficerów, 7 podchorążych, 9 podoficerów, 17 marynarzy. Wśród zabitych jest kapitan pułkownik Xue Yong-Peng"

I dalej, co cytuje dailymail.co.uk: "Wszystko wskazuje na to, że śmierć załogi spowodowało niedotlenienie, które wynikało z awarii systemu na łodzi podwodnej. Okręt podwodny uderzył w przeszkodę, używaną przez chińską marynarkę wojenną 'do łapania' amerykańskich i sojuszniczych okrętów podwodnych"

Dalej z raportu wynika, że naprawa systemów i wynurzenie statku trwały sześć godzin, co było zbyt długim czasem, aby kogokolwiek uratować.

Do zatonięcia miało dojść u wybrzeży chińskiej prowincji Shandong.

Tajemnicza katastrofa na Morzu Żóltym

Poza tajnym raportem Wielkiej Brytanii żadne międzynarodowe służby nie potwierdziły jak dotąd, że doszło do takiego zdarzenia. "Jest prawdopodobne, że coś takiego miało miejsce i wątpię, czy Chińczycy z oczywistych powodów poprosiliby o wsparcie międzynarodowe" - czytamy w raporcie cytowanym przez dailymail.co.uk.

Chińskie okręty podwodne

Chińskie okręty podwodne typu 093 są używane od 15 lat. . Okręty mają ok. 106 m (351 stóp długości) i są uzbrojone w torpedy. Typ 093 należy do najnowocześniejszych i są znane z niższego poziomu hałasu.