USA przekażą Ukrainie broń przejętą od Iranu

Reklama

Jak informuje CNN, Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie tysiące sztuk przejętej irańskiej broni i amunicji, co może pomóc złagodzić niektóre z krytycznych niedoborów, z jakimi boryka się ukraińska armia.

Według informacji ze środy, Centralne Dowództwo USA przekazało ukraińskim siłom zbrojnym ponad milion sztuk przejętej irańskiej amunicji. "Rząd uzyskał prawo własności do tej amunicji w dniu 20 lipca 2023 r., w drodze cywilnych roszczeń Departamentu Sprawiedliwości [USA] o przepadek przeciwko irańskiemu Korpusowi Strażników Rewolucji Islamskiej" - czytamy w oświadczeniu Centralnego Dowództwa.

Reklama

CNN przypomina, że w połowie stycznia Stany Zjednoczone pomogły siłom francuskim w przejęciu 3 tys. karabinów szturmowych na trasie z Iranu do Jemenu, a także 23 przeciwpancernych pocisków kierowanych. W ciągu dwóch miesięcy USA i ich partnerzy przejęli łącznie 5 tys. sztuk broni i 1,6 mln sztuk amunicji.

Administracja Bidena od miesięcy zastanawiała się, jak legalnie wysłać Ukraińcom broń przemytników.

Broń dla Ukrainy. "Rozwiązanie tymczasowe"

W ostatecznym rozrachunku Ukraina potrzebuje różnych dostaw na potrzeby działań wojennych i chociaż nie jest to rozwiązanie wszystkich potrzeb wojskowych Ukrainy, zapewni krytyczne wsparcie - cytuje wypowiedź Jonathana Lorda, dyrektora programu bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie w Center for a New American Security stacja CNN. Lord dodał, że posunięcie to może mieć również wpływ na stosunki Iranu z Rosją, które uległy zacieśnieniu w ostatnim czasie i obejmują coraz bardziej wszechstronną współpracę w zakresie wojskowości.

Przez ponad rok irańskie bezzałogowe statki powietrzne w rękach rosyjskiego wojska były wykorzystywane do atakowania i mordowania ukraińskich cywilów - powiedział Lord cytowany przez CNN. Istnieje poetycka sprawiedliwość w tym, że Ukraina wykorzystuje przejętą irańską broń do obrony swoich obywateli przed rosyjską inwazją i nadużyciami - dodał.