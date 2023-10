Według Politico zgłoszony przez Van Hollena plan miałby być jednym z "kreatywnych" sposobów na podtrzymanie przepływu broni dla Ukrainy w obliczu niepewnych perspektyw co do dalszego finansowania bezpośredniego wsparcia dla Ukrainy przez Kongres.

Reklama

Jak zaznacza portal, choć Izrael odmawia przekazania Ukrainie swojej Żelaznej Kopuły, to zdaniem polityka demokratów rozwiązaniem mógłby być trójstronny układ: Izrael wyraziłby zgodę na transfer baterii Kopuły z USA do Polski, zaś Polska miałaby wysłać swoje systemy Patriot na Ukrainę.

Senator miał omówić ten plan podczas spotkania urzędników Pentagonu z członkami senackiej komisji budżetowej.

Polityk nie wskazał, czy rozmawiał na ten temat z przedstawicielami polskich władz. Biuro senatora nie odpowiedziało dotąd na pytanie Polskiej Agencji Prasowej w tej sprawie.

Wyraz pesymizmu?

Zdaniem portalu taki pomysł, podobnie jak inne zgłaszane alternatywy dla dotychczasowych mechanizmów wsparcia dla Ukrainy, są wyrazem pesymizmu, że po zmianie spikera w Izbie Reprezentantów nie uda się uchwalić dodatkowych środków na dozbrajanie Ukrainy.

Reklama

Żelazna Kopuła to współprodukowany przez USA i Izrael system obrony powietrznej krótkiego zasięgu, używany przez Izrael do ochrony m.in. przed rakietami Hamasu i Hezbollahu. USA zakupiły w 2019 r. dwie baterie tego systemu, a w sierpniu zgłosiły zamiar nabycia trzech kolejnych. Polska pierwszą z zamówionych dwóch baterii Patriot otrzymała w ubiegłym roku i we wrześniu podpisała umowę na dostawę kolejnych sześciu.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński