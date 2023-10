Hamas, pełną nazwą Ruch Oporu Islamskiego, to palestyńska organizacja polityczna i ruch oporu, który został założony w 1987 roku w Gazie. Hamas odgrywa ogromną rolę w konflikcie izraelsko-palestyńskim i odgrywa znaczącą rolę w życiu politycznym na terytoriach palestyńskich.

Główne cele Hamasu

Palestyńska niepodległość. Hamas dąży do ustanowienia niepodległego państwa palestyńskiego na obszarze Zachodniego Brzegu, Strefy Gazy i Wschodniej Jerozolimy, co stanowi centralny element konfliktu izraelsko-palestyńskiego.

Opór przeciwko Izraelowi. Hamas uważa Izrael za okupanta i dąży do wyzwolenia palestyńskich terytoriów, również przez środki militarne.

Ustanowienie państwa islamskiego. Hamas jest ruchem islamskim i dąży do stworzenia państwa opartego na islamskim prawie szariatu. Jednakże, niektóre frakcje Hamasu wyraziły gotowość do współpracy z innymi palestyńskimi grupami, niezależnie od ich religijnej przynależności.

Hamas jest również odpowiedzialny za zarządzanie Strefą Gazy od roku 2007, kiedy to przejął kontrolę nad tą enklawą po wybuchu walk wewnętrznych między Hamasem a Fatahem, innym ważnym palestyńskim ugrupowaniem. Strefa Gazy pozostaje pod kontrolą Hamasu od tamtej pory, co doprowadziło do blokady izraelskiej i egipskiej oraz licznych konfliktów z Izraelem, takich jak wojny w Gazie.

Hamas organizacją terrorystyczną

Warto zaznaczyć, że Hamas jest uważany za organizację terrorystyczną przez wiele krajów, w tym przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską. Jednak Hamas ma też znaczące poparcie wśród niektórych Palestyńczyków, zwłaszcza w Gazie, gdzie prowadzi działalność charytatywną i społeczną, co wpływa na jego pozycję w lokalnym społeczeństwie.